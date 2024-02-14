Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп має кадрові проблеми перед важливою грою з Челсі у фіналі Кубка англійської ліги.

У матчі проти Бернлі травму отримав Трент Александер-Арнольд. Як повідомляє Telegraph, останні сканування у захисника Ліверпуля травма коліна й він вибув щонайменше до початку березня.

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Юрген Клопп також не зможе розраховувати на Домініка Собослая. Півзахисник продовжує відновлюватися від травми підколінного сухожилля. Утім, наставник мерсисайдців очікує, що Мохамед Салах зможе повністю відновитися до фіналу Кубка англійської ліги.

Нагадаємо, Ліверпуль 17 лютого зіграє проти Брентфорда, за який виступає Єгор Ярмолюк. Фінал Кубка англійської ліги з Челсі Михайла Мудрика запланований на 25 лютого.

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