Ливерпуль подписал очередного юного таланта

Нидерландский защитник Ки-Яна Хувер стал игроком Ливерпуля.
Ливерпуль подписал контракт с Ки-Яна Хувером, сообщает официальный сайт клуба.
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Стоит отметить, что это первая сделка в профессиональной карьере 17-летнего защитника. Ки-Яна является воспитанником амстердамского Аякса, но летом 2018 приступил к тренировкам в лагере мерсисайдцев. За год игрок сумел убедить клуб подписать с ним контракт, условия которого пока не разглашаются.
Хувер уже успел сыграть за главную команду "красных" в 1/32 финала Кубка Англии против Вулверхэмптона (1:2).
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