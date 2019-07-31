toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ЕВГЕНИЙ ХАЧЕРИДИ КАРПАТЫ - ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДРИЯ - ШАХТЕР ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

Ливерпуль подписал очередного юного таланта

20:03 63 Читати українською
Ливерпуль подписал очередного юного таланта
Ки-Яна Хувер / Фото FIFA

Нидерландский защитник Ки-Яна Хувер стал игроком Ливерпуля.

Ливерпуль подписал контракт с Ки-Яна Хувером, сообщает официальный сайт клуба.

Ливерпуль приобрел самого молодого футболиста в истории АПЛ

Стоит отметить, что это первая сделка в профессиональной карьере 17-летнего защитника. Ки-Яна является воспитанником амстердамского Аякса, но летом 2018 приступил к тренировкам в лагере мерсисайдцев. За год игрок сумел убедить клуб подписать с ним контракт, условия которого пока не разглашаются.

Хувер уже успел сыграть за главную команду "красных" в 1/32 финала Кубка Англии против Вулверхэмптона (1:2).

Зинченко как основная опция Гвардиолы на Суперкубок Англии Ливерпуль – Манчестер Сити: украинца оценили выше конкурента

blog_ava
"Чернобыльский Месси" в ожидании культового номера в Селтике: взрывная реакция фанатов на фантастический гол Шведа в ЛЧ
11:34
1308
Теги
Англия Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Ливерпуль Ливерпуль Аякс Аякс Трансферы Ливерпуля Ки-Яна Хувер Ки-Яна Хувер
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
5
мин
Заря
19:00
Будучность
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук