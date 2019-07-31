Ливерпуль подписал очередного юного таланта

Нидерландский защитник Ки-Яна Хувер стал игроком Ливерпуля.

Ливерпуль подписал контракт с Ки-Яна Хувером, сообщает официальный сайт клуба.

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Стоит отметить, что это первая сделка в профессиональной карьере 17-летнего защитника. Ки-Яна является воспитанником амстердамского Аякса, но летом 2018 приступил к тренировкам в лагере мерсисайдцев. За год игрок сумел убедить клуб подписать с ним контракт, условия которого пока не разглашаются.

Хувер уже успел сыграть за главную команду "красных" в 1/32 финала Кубка Англии против Вулверхэмптона (1:2).

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