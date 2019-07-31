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Ліверпуль підписав чергового юного таланта

20:00 473 Читать на русском
Ліверпуль підписав чергового юного таланта
Кі-Яна Хувер / Фото FIFA

Нідерландський захисник Кі-Яна Хувер став гравцем Ліверпуля.

Ліверпуль підписав контракт із Кі-Яна Хувером, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Варто відзначити, що це перша угода у професіональній кар'єрі 17-річного захисника. Кі-Яна є вихованцем амстердамського Аякса, але влітку 2018 розпочав тренування в таборі мерсисайдців. За рік гравець зумів переконати клуб підписати з ним контракт, умови якого поки не розголошуються.

Хувер вже встиг зіграти за головну команду "червоних" в 1/32 фіналу Кубка Англії проти Вулверхемптона (1:2).

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