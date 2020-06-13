Ливерпуль подготовил 120 миллионов евро на двух звезд Вулверхэмптона

Ливерпуль готов хорошо поработать на летнем трансферном рынке. "Красные" потратят огромную сумму на двух игроков.

Мерсисайдцы запланировали осуществить двойной трансфер, пригласив в свой состав двух лидеров Вулверхэмптона, сообщает The Sun.

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По информации издания речь идет об атакующих игроках – Рубене Невеше и Адама Траоре. Оба исполнителя очень нравятся Юргену Клоппу, потому Ливерпуль готов потратить более 120 млн евро, чтобы порадовать своего наставника качественным усилением.

Добавим, что Невеш в нынешнем сезоне сыграл за Вулверхэмптон 29 матчей в АПЛ, в которых записал себе в актив 2 гола и один ассист. Адама Траоре стал одним из открытий текущего сезона, ворвавшись в список лучших вингеров АПЛ. Воспитанник Барселоны отдал 7 ассистов и забил 4 гола в 28 матчах чемпионата.

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