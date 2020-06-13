Ліверпуль підготував 120 мільйонів євро на двох зірок Вулверхемптона

Ліверпуль готовий добряче попрацювати на літньому трансферному ринку. "Червоні" витратять величезну суму на двох гравців.

Мерсисайдці запланували здійснити подвійний трансфер, запросивши до свого складу двох лідерів Вулверхемптона, повідомляє The Sun.

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За інформацією видання йдеться про атакувальних гравців – Рубена Невеша та Адама Траоре. Обидва виконавці дуже подобаються Юргену Клоппу, тому Ліверпуль готовий витратити понад 120 млн євро, щоб порадувати свого наставника якісним підсиленням.

Додамо, що Невеш у нинішньому сезоні відіграв за Вулверхемптон 29 матчів в АПЛ, в яких записав собі в актив 2 голи та один асист. Адама Траоре став одним з відкриттів поточного сезону, увірвавшись до списку найкращих вінгерів АПЛ. Вихованець Барселони віддав 7 асистів та забив 4 голи у 28 матчах чемпіонату.

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