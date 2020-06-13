Ливерпуль стал фаворитом в борьбе за Санчо – Клопп хочет, чтобы он заменил лидера "красных"

Полузащитник дортмундской Боруссии Джейдон Санчо может начать следующий сезон в чемпионате Англии.

Звезда Бундеслиги уже давно был целью европейских грандов, вроде Реала и Манчестер Юнайтед, но наибольше шансов подписать игрока Боруссии Д имеет Ливерпуль, сообщает le10sport.com.

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По информации издания, "красные" сосредоточились на кандидатуре 20-летнего англичанина после того, как Тимо Вернер решил перейти в Челси. Отмечается, что видеть Санчо в своей команде хочет лично Юрген Клопп. Немец готовится к возможному уходу Садио Мане, и именно Джейдон должен заменить сенегальца.

Ранее сообщалось, что сам футболист хотел бы вернуться в Англию. В нынешнем сезоне Бундеслиги Санчо провел 27 матчей за Боруссию Д, в которых отметился 17-ю голами и 17-ю ассистами.

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