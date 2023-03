Поединок против Вулверхэмптона имел огромное значение для Ливерпуля. В случае победы мерсисайдцы приблизились бы к зоне ЛЧ на расстояние шести очков – и это в середине чемпионата после падения на девятую позицию! Да и психологически это было важно, ведь ничья с Кристал Пэлас на фоне постепенного выхода из кризиса существенно била по уверенности футболистов.

Впрочем, первый тайм разочаровал болельщиков на Энфилде. Хулен Лопетеги прекрасно разобрал Ливерпуль, не позволив "красным" практически ничего. В компенсированное время хозяева создали реальный момент – это Эллиот выстрелил метров с 20 в ближний угол. Са вынул мяч из-под самой штанги! "Вулвз" же еще на 4-й минуте имели навес на Хименеса, однако его замыкание с близкого расстояния Алиссон отразил.

В начале второго тайма Ливерпуль начал прибавлять. Подопечные Юргена Клоппа добавили в динамике и начали проводить достаточно острые атаки. Некоторое время Вулверхэмптон держался, но на 58-й минуте гости таки пропустили – Жота ворвался в штрафную, стащил на себя двух защитников и протолкнул мяч на Нуньеса, а Дарвин расстрелял ворота с минимального расстояния. К счастью для "улвз", Пол Тирни просмотрел повтор и увидел фол в атаке со стороны Жоты.

Тем не менее, давление не уменьшилось. Наконец, на 74-й минуте Ливерпуль вышел вперед. Ван Дейк замкнул подачу Жоты, Са парировал, но в атаке вторым темпом Вирджилу снова удалось замкнуть кросс от Диогу – 1:0!

Ну а еще через три минуты Ливерпуль закрыл игру. Цимикас обыгрался с Гакпо и исполнил прострел вдоль линии вратарской, а Салах коленом переправил сферу в сетку. 2:0!

Это был 20-й гол Мохамеда в чемпионате Англии 2022/23. Более 20-ти мячей он забивает в каждом из шести сезонов АПЛ за Ливерпуль.

2017-18: 44

2018-19: 27

2019-20: 23

2020-21: 31

2021-22: 31

2022-23: 20



