Поєдинок проти Вулверхемптона мав величезне значення для Ліверпуля. У випадку перемоги мерсисайдці наблизились би до зони ЛЧ на відстань шести очок – і це в середині чемпіонату, після падіння на дев'яту позицію! Та і психологічно це було важливо, адже нічия з Крістал Пелас на тлі поступового виходу з кризи суттєво била по впевненості футболістів.

Втім, перший тайм розчарував уболівальників на Енфілді. Хулен Лопетегі прекрасно розібрав Ліверпуль, не дозволивши "червоним" практично нічого. Аж у компенсований час господарі створили реальний момент – це Елліот вистрілив метрів з 20-ти у ближній кут. Са дістав м'яч з-під самої стійки! "Вулвз" же ще на 4-й хвилині мали навіс на Хіменеса, однак його замикання з близької відстані Аліссон відбив.

На початку другого тайму Ліверпуль почав додавати. Підопічні Юргена Клоппа додали в динаміці й почали проводити доволі гострі атаки. Деякий час Вулверхемптон тримався, але на 58-й хвилині гості таки пропустили – Жота увірвався в штрафний, стягнув на себе двох захисників і проштовхнув м'яч на Нуньєса, а Дарвін розстріляв ворота з мінімальної відстані. На щастя для "вулвз", Пол Тірні переглянув повтор і побачив фол в атаці з боку Жоти.

Тим не менш, тиск не зменшився. Зрештою, на 74-й хвилині Ліверпуль вийшов уперед. Ван Дейк замкнув подачу Жоти, Са парирував, але в атаці другим темпом Вірджілу знову вдалося замкнути крос від Діогу – 1:0!

Ну а ще за три хвилини Ліверпуль закрив гру. Цімікас обігрався з Гакпо й виконав простріл вздовж лінії воротарського, а Салах коліном переправив сферу в сітку. 2:0!

Це був 20-й гол Мохамеда у чемпіонаті Англії 2022/23. Понад 20 м'ячів він забиває в кожному із шести сезонів АПЛ за Ліверпуль.

2017-18: 44

2018-19: 27

2019-20: 23

2020-21: 31

2021-22: 31

2022-23: 20



