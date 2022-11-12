Миколенко получил жуткую травму в столкновении головами – украинца пришлось немедленно менять
Защитник Эвертона Виталий Миколенко не смог доиграть даже первый тайм матча против Борнмута.
Легионер "ирисок" получил травму, когда соперник забивал второй гол. Нападающий Борнмута Киффер Мур вколотил мяч и столкнулся головами с Миколенко. Игрок "вишен" без проблем продолжил матч, а вот Виталия выводили врачи и немедленно заменили на Коулмена. Спортивный врач Дмитрий Бабелюк дал свою оценку эпизоду.
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"Миколенко заменили после сотрясения, которое произошло в результате столкновения головами украинца и Киффера Мура. Как известно, в Англии действует правило, когда необходимо обязательно менять игрока, у которого есть подозрение на сотрясение головного мозга. После столкновения Виталий долго не мог подняться, а когда встал, то сразу присел, что свидетельствует о головокружении. Ничего слишком серьезного быть не должно, тем более впереди небольшой отпуск", – написал Бабелюк в Telegram.
Добавим, что Миколенко не пропускал ни одного матча АПЛ в этом сезоне. Впереди месячный перерыв на чемпионат мира, поэтому Эвертон вряд ли сильно пострадает от этого неприятного эпизода.