Легионер "ирисок" получил травму, когда соперник забивал второй гол. Нападающий Борнмута Киффер Мур вколотил мяч и столкнулся головами с Миколенко. Игрок "вишен" без проблем продолжил матч, а вот Виталия выводили врачи и немедленно заменили на Коулмена. Спортивный врач Дмитрий Бабелюк дал свою оценку эпизоду.

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"Миколенко заменили после сотрясения, которое произошло в результате столкновения головами украинца и Киффера Мура. Как известно, в Англии действует правило, когда необходимо обязательно менять игрока, у которого есть подозрение на сотрясение головного мозга. После столкновения Виталий долго не мог подняться, а когда встал, то сразу присел, что свидетельствует о головокружении. Ничего слишком серьезного быть не должно, тем более впереди небольшой отпуск", – написал Бабелюк в Telegram.

Добавим, что Миколенко не пропускал ни одного матча АПЛ в этом сезоне. Впереди месячный перерыв на чемпионат мира, поэтому Эвертон вряд ли сильно пострадает от этого неприятного эпизода.