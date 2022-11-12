Манчестер Сити никак не удается догнать Арсенал. Подопечные Пепа Гвардиолы держатся на второй строчке в турнирной таблице – и им очень не хотелось завершить первую часть сезона в статусе второй команды АПЛ. Последний шанс исправить положение перед ЧМ-2022 выпал в домашней встрече с Брентфордом.

Манчестер Сити – Брентфорд – 1:2 – видео голов и обзор сенсационного матча

Егор Ярмолюк вновь попал в заявку Томаса Франка, оставшись в запасе. Впрочем, и без него "полосатые" смогли выдать классное начало первого тайма. Уже на 4-й минуте на рандеву с Эдерсоном вывалился Оньека, а на 6-й Тоуни оказался перед бразильцем – в обоих случаях голкипер спас Манчестер Сити.

Хозяева ничем интересным не ответили, за что и поплатились на 16-й минуте. Брентфорд заработал штрафной, Ми перепрыгнул Аканджи и сбросил подачу на Тоуни – Айвен же, одолев Ляпорта в верховой борьбе, пробил головой. Мяч, пролетев над Эдерсоном, упал в ворота. 0:1!

Манчестер Сити почти ничего не удавалось. Ни одного момента в основное время первого тайма подопечные Пепа Гвардиолы не создали, однако ближе к перерыву игра стала разваливаться. В ней возникало большое количество пауз, а установить контроль над мячом никому не удавалось. Даже суперзабивной Холанд и магический Де Брюйне выглядели бледно.

Тем более неожиданным стал гол "горожан" в компенсированное время. Он тоже стал следствием стандарта и тоже не обошелся без Аканджи – Мануэль сбросил подачу Де Брюйне с углового в направлении Фодена. Фил, приняв сферу, расстрелял ворота с близкого расстояния. 1:1! Именно с этим счётом команды и отправились отдыхать.

Второй тайм начался с огромным количеством задержек. В течение семи минут медики оказывали помощь Ляпорту, у которого было подозрение на сотрясение. Аймерик в итоге остался на поле, однако через несколько минут арбитр снова остановил игру – у него возникли проблемы с оборудованием.

Паузы не давали футболистам набрать темп. Особенно критично это было для игроков Сити – они слабо чувствовали друг друга и долго не могли набрать необходимый ритм. От 60-й до 90-й минуты "горожане" создали всего один момент.

На 66-й минуте с правого фланга прошла передача в зону перед штрафной. Гюндоган зацепился за нее, обыгрался с Холандом и завершил комбинацию ударом метров с 14-ти – впрочем, Илкай запустил мяч в небо! Кроме того, в одном из эпизодов Канселу упал в штрафной, но вместо пенальти Жоау получил жёлтую карточку за симуляцию.

Брентфорд был даже более острым. Так, на 72-й минуте Генри оббежал Стоунза и прострелил на линию вратарской, куда уже влетал Тоуни – от замыкания "горожан" спас лишь подкат Ляпорта. На 90+1-й же Тоуни ворвался на дриблинге в штрафную и пробил с линии вратарской в ближний угол. Эдерсон парировал.

Арбитр компенсировал аж десять минут. Сити ничего опасного так и не придумал, хотя пошел вперёд всеми силами. Показательно, что при 29 ударах по воротам "горожане" наиграли всего на 1,63 ожидаемых гола.

Брентфорд воспользовался отчаянием гранда, разорвав его на контратаках. На 8-й компенсированной минуте одна из них завершилась прострелом свежего Да Силвы под замыкание Тоуни – 1:2!

На 10-й же гости ещё и выход 3-в-1 организовали – Тоуни мог оформить хет-трик, отыграв Эдерсона и нанеся удар, но Де Брюйне на линии ворот выбил мяч. К сожалению для Пепа, это не могло спасти Манчестер Сити от фиаско. Чемпион Англии потерпел второе поражение в сезоне, рискуя отпустить Арсенал на 5 очков. Егор Ярмолюк на поле так и не вышел.

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