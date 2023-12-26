Ливерпуль открыл счет уже на 6-й минуте усилиями Нуньеса. Дарвин ответил своим хейтерам, удержавшись после удара по ногам и отдав пас на Гакпо, а затем открывшись под его пас на линию штрафной. После этого уругваец бахнул в дальний нижний – 1:0!

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Еще через две минуты Дарвин оказался перед штрафной площадкой и сбрасывал мяч под удар Салаху, а тот выстрелил под перекладину. Траффорд парировал. На 18-й же минуте Нуньес помог со вторым голом. Его пас пяткой на 11 метров завершился ударом Гакпо – Траффорд выручил. Далее началась суматоха с отскоком на Коди, что завершилось взятием ворот, но его отменили из-за фола в атаке. Фолил неудержимый Дарвин.

В первом тайме Нуньес также отдавал передачу под классный выстрел Эндо (Траффорд отбил), а Салах попадал в перекладину и пробивал с близкого расстояния (голкипер спас и здесь). В итоге, команды отправились отдыхать при минимальном преимуществе Ливерпуля.

В начале второго тайма был отменен еще один гол мерсисайдцев – это Эллиот подставил ногу под прострельную передачу Гравенберха. Салах был в офсайде и перекрывал угол обзора вратарю. Бёрнли мог наказать Ливерпуль за расточительство на 68-й минуте усилиями Гудмундссона, которому удалось замкнуть навес на дальнюю штангу в исполнении Одобера. Мяч прошел над каркасом!

Подопечные Юргена Клоппа ответили моментом Собослая. Тот на 73-й минуте тот принял навес с фланга на дальний угол вратарской, но его замыкание прошло совсем мимо ворот. Это даже за удар не посчитали – кстати, во втором тайме до 82-й минуты мерсисайдцы имели 0 выстрелов. А потом Собослай бахнул из-за пределов штрафной по воробьям.

Словом, ситуация была неприятная. Тем более, что на 87-й минуте Бёрнли едва не сравнял счет. Так можно было и упустить победу. Спасать Ливерпуль от проблем, как это часто бывает, пришлось Диасу и Жоти – они вышли на замену на 67-й и 84-й минутах соответственно. На 90-й же эта парочка организовала второй гол – Луис ассистировал, а Диогу забил с острого угла.

Финальный свисток зафиксировал победу Ливерпуля со счетом 2:0. Мерсисайдцы набрали 42 очка и поднялись на вершину АПЛ, опередив Арсенал на два очка, но лондонцы свой матч в туре еще не сыграли. Бёрнли остается на предпоследней позиции.

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