Защитник Вирджил ван Дейк исключен из перечня исполнителей, которые могут сыграть за Ливерпуль в поединках английской Премьер-лиги.

В обновленной заявке "красных" на чемпионат не нашлось места центрбеку, сообщает официальный сайт турнира.

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Вирджил ван Дейк травмировался и был заменен в дерби с Эвертоном. Обследование выявило у него повреждение крестообразных связок колена. Вскоре нидерландец будет прооперирован. По пессимистическим прогнозам, в сезоне 2020/21 он больше не выйдет на поле.

До травмы лидер Ливерпуля успел сыграть 8 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.

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