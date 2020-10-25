Оборонець РБ Лейпциг Дайот Упамекано має високі шанси перебратись в АПЛ. Ліверпуль розглядає француза як пріоритетну заміну травмованому Вірджилу ван Дейку, повідомляє SundayWorld.

Ліверпуль виключив ван Дейка із заявки на АПЛ

Мерсисайдці запропонують за 21-річного гравця близько 45 млн євро. Чинний контракт Дайота з "биками" розрахований до літа 2023-го, а його вартість transfermarkt оцінює у 60 млн євро. Нагадаємо, ван Дейк отримав ушкодження хрестоподібних зв'язок коліна і ризикує пропустити весь сезон.

У минулому сезоні Бундесліги Упамекано провів 28 матчів.

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