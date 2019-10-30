Ливерпуль планирует грандиозный трансфер – клуб попытается перехватить звездного немца под носом у конкурента

Результативный нападающий немецкого РБ Лейпциг может в ближайшее время переехать на Туманный Альбион.

Ливерпуль инициировал переговоры по трансферу нападающего немецкого клуба РБ Лейпциг Тимо Вернера, сообщает Daily Star. Мерсисайдцы планируют предложить контракт немецком 23-летнему форварду, зная об интересе к его персоне со стороны Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед будет пытаться срочно подписать Вернера

Отмечается, что сам Вернер был бы не против перейти в январе именно в Ливерпуль. Контракт Вернера содержит пункт об обязательной сумме выкупа, но эта цифра пока не разглашается.

Напомним, Вернер перешел в РБ Лепциг в 2016 году из Штутгарта за 14 млн евро. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 65 млн евро. Действующий контракт Вернера с немецким клубом рассчитан до 2023 года.

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