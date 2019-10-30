Ліверпуль планує грандіозний трансфер – клуб спробує перехопити зіркового німця під носом у конкурента

Результативний нападник німецького РБ Лейпциг може найближчим часом переїхати на Туманний Альбіон.

Ліверпуль ініціював переговори щодо трансферу нападника німецького клубу РБ Лейпціг Тімо Вернера, повідомляє Daily Star. Мерсисайдці планують запропонувати контракт німецькому 23-річному форварду, знаючи про інтерес до його персони з боку Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед намагатиметься терміново підписати Вернера

Зазначається, що сам Вернер був би не проти перейти у січні саме в Ліверпуль. Контракт Вернера містить пункт про обов'язкову суму викупу, але ця цифра наразі не розголошується.

Нагадаємо, Вернер перейшов в РБ Лепціг у 2016 році зі Штутгарта за 14 мільйонів євро. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює його вартість в 65 мільйонів євро. Чинний контракт Вернера з німецьким клубом розрахований до 2023 року.

Лунін завітає до Барселони, черговий топ-іспит для Маліновського, битва титанів в Англії – топ-матчі євромідвіку