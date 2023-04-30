Ньюкасл в предыдущем туре накидал "шпорам" 6 голов, отличившись дважды за 6 минут. Команда Клоппа поначалу даже превзошла это достижение. На 3-й минуте Александер-Арнольд подал с правого полуфланга, Джонс замкнул дальнюю штангу. На 5-й Салах бросил за спины, Гакпо выкатил в центр, Луис Диас с лёта расстрелял Форстера. Матч, как и онлайн-трансляция Ливерпуль – Тоттенхэм на "Футбол 24", стартовал в огненном стиле в 18:30. Чемпион мира Кристиан Ромеро скосил Гакпо в своей штрафной. Клопп поднимал вопрос об исполнителе пенальти после нескольких важных промахов Салаха. Однако именно Мохамед подошел к мячу, пробил несколько нервно и выдохнул с облегчением – снаряд не взлетел выше, а приземлился идеально под перекладиной.

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Разгром оформили за 15 минут, Ньюкасл справился за 9. Убийственный момент запорол Гакпо. Трент роскошно разогнал контру с центра поля, голландец сделал паузу, мог катить на двух совершенно свободных партнеров, но эгоистично пробил в блок. Салах не попал без размаха в левый угол. Символ матча на 24 минуте. Салах завозился и потерял мяч. Кейн начал пешком искать направление для передач и даже не понял, как египтянин стащил снаряд из-за его спины. Единственный момент Тоттенхэма за полчаса на поле – офсайд Кейна, который искал Сона перед пустыми воротами. На 29-й еще Порро со своей половины пробил легонько в руки Алиссону.

Безупречный прессинг команды Клоппа. Полная апатия в глазах лондонцев, которых возглавляет новый временный тренер. Скипп решил проявить агрессию в довольно неуместном стиле. Грубо шипами наступил на ногу Диаса. Колумбийский вингер только вернулся в основу после тяжелой травмы, и тут новый болезненный удар. Похоже, разбегался Луис. Ливерпуль тем временем обыграл Тоттенхэм на 2 очка и вышел на 5 строчку. Впрочем, до зоны Лиги чемпионов еще очень далеко – минус 7. Катастрофические две с половиной минуты хозяев, начиная с 39-й, едва все не изменили.

Сначала Кейн накрывает Робертсона в чужой трети. Мяч попадает в руку Харри, но рефери дает продолжить. Английский форвард выводит Сона по сути один на один – Ван Дейк выбивает с линии ворот, страхуя голкипера. Затем прекрасная передача Скиппа разрезает несколько линий прессинга, Перишич кладет того же Вирджила на газон и идеально набрасывает Кейну под расстрел. Довести счет до 3:2 мог Кулусевски. Робертсон на ровном месте оставил шведу мяч, второй раз привозит шотландец. Повезло, что Алиссон парировал ногами. Очередной дальний пас, Сон стреляет в перекладину, хотя здесь ещё и крошечный офсайд.

Клопп протирает глаза, не может поверить наставник Ливерпуля, что его команда настолько развалилась за короткий промежуток времени. Ван Дейк крайне эмоционально выпрашивает пенальти за якобы попадание в руку, а судья Пол Тирни даже без рассмотрения VAR свистит о завершении первой половины. В итоге 72% владения за "красными", но 3:4 по ударам в створ ворот в пользу Тоттенхэма в первые 45 минут. Кейн, к слову, с голом в 4 подряд выездном матче. У Сона, что интересно, противоположная статистика. Кореец отмечался во всех 4 предыдущих домашних матчах.

Именно вингер Тоттенхэма – самый активный после перерыва. То желтую заработает из-за излишней агрессивности отбора, то пробьет в стойку из-за пределов штрафной. Почти сразу каркас ворот побеспокоил и Ромеро после роскошной диагонали Кейна. У Ливерпуля после перерыва лишь заблокированный выстрел Салаха. Перишич вырезал роскошную передачу с фланга на фланг, Порро бахнул издали, Алиссон вытащил. И вот момент, который символизирует всё то, что началось после минут 30. Ливерпуль вылетает в контру, имеет численное большинство, но теряет момент без удара из-за слишком медленных и предсказуемых действий Салаха в штрафной.

Ван Дейк и Александер-Арнольд поочередно страляют едва ли не с центра поля. Ничего не клеится в атаке Ливерпуля. Нуньес вышел на замену очень заряженным, два агрессивных отбора, но все портит пас. Очень много брака у всех игроков Клоппа впереди. Жота после выхода на замену мог вылетать с поля. Диогу высоко задрал ногу, кровь на лице Скипа, но это лишь жёлтая. Тирни простил опорника Тоттенхэма в первой половине, так же и здесь откровенно пожалел игрока. Конате откровенно хватает Ришарлисона за футболку и кладет на газон. Это не пенальти, какой-то альтернативный мир правил сегодня на Энфилде.

В последние минуты матча уже Тоттенхэм владеет мячом более 70% времени. Ливерпуль может похвастаться разве что бешеным прсенгом Трента, который самостоятельно бегал от одного к другому сопернику и таки завел трибуны и помог отобрать. Салаха полдня тянут за футболку, затем египтянин в борьбе попадает рукой в лицо Дэвиса. Клопп в истерике падает на газон за пределами поля, хватаясь за голову. Кровь Бена Дэвиса, судья отправляет его к врачам. Сон на 90+3 подает штрафной, Дарвин оставляет Ришарлисона без офсайда, бразилец сравнивает!

Однако уже через менее чем 60 секунд Жота вырывает победу – со счетом 4:3. Лукас Моура сбрасывает на ход... португальцу, джокер Клоппа снова забивает. Это было первое попадание "красных" в створ ворот за 79 минут после того, как счет стал 3:0. В битве результативных замен (2 гола, и 1 привоз) Клопп, который потянул заднюю поверхность бедра в эмоциональном праздновании, вырывает победу и 5 место. Тоттенхэм падает все ниже, рискуя вылететь за пределы еврокубковой зоны в пользу Де Дзерби с его Брайтоном или Астон Виллы Эмери.

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