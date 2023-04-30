Пеп Гвардиола потерял Кевина Де Брюйне после разгромной победы над Арсеналом, но вряд ли это как-то серьезно способно повлиять на теневого лидера АПЛ 2022/23. Матч, как и онлайн-трансляция Фулхэм – Ман Сити на "Футбол 24", стартовал в 16:00. Роскошная диагональ Уокера на Грилиша, Джек переводит на правый угол вратарской, Марез сбрасывает, Альвареса сбивает капитан хозяев Тим Рим. Экс-голкипер Арсенала Бернд Лено едва не вытащил пенальти от Холанда, но помочь своей бывшей команде в чемпионской гонке таки не сумел – слишком классно пробил норвежец. Это 34 гол Эрлинга в сезоне, повторение исторического бомбардирского рекорда Премьер-лиги, который принадлежал до сих пор Алану Ширеру и Энди Коулу

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Erling Haaland equals the record for most goals in one Premier League season ️ pic.twitter.com/UizdORlK9r — 433 (@433) April 30, 2023

Далее гости начали раскатывать комбинации, которые проходили, в частности, против той же команды Зинченко. Пас на Холанда, тот слева, Грилиш в створ ворот. Только с той разницей, что Джек дважды пробивал прямо в Лено, а еще раз от перчаток немецкого голкипера снаряд прилетел в перекладину. Альварес не смог добить в пустые с острого угла, но при этом травмировался Рим. Фулхэм отыгрался с первого же удара, который был единственным у лондонцев за 45+1 минуту. Дальний заброс Андреаса Перейры на стремительного Харри Уилсона, который сбрасывает назад под расстрел для Карлоса Винисиуса, Диаш, Аканджи и Эдерсон исполнили роли наблюдателей.

Подопечные Гвардиолы совсем не стушевались. И вот уже Аканджи в центре поля прессингует, Родри подхватывает и катит вперед, Марез пасует, а Хулиан Альварес блестящим выстрелом забивает издали. Гюндоган открылся за спинами защитников, но пробил в голкипера с нескольких метров – здесь стоит отметить классный разрезной пас Мареза, ворвавшегося в штрафную. Удар Тете после сброса Диаша заблокировал Грилиш. На перерыв команды ушли с печальным для Арсенала итогом: Манчестер Сити выбрался на первую строчку, опережая Зину и Ко на 1 балл. Довольно злой Гвардиола эмоционально размахивает руками, пересказывая последние установки Родри и Диашу. По-хорошему, на табло должно было быть 0:2 или 1:3 уже.

Julián Álvarez's first half by numbers vs. Fulham:



92% pass accuracy

22 touches

6 touches in opp. box

3 duels won

3x possession won

2 shots

1 shot on target

1 penalty won

1 goal

0.64 xG



He now has seven goals in his eight PL starts. pic.twitter.com/v2nK36KJHw — Squawka Live (@Squawka_Live) April 30, 2023

Альварес элегантно через всю штрафную перевел на Грилиша. Джек в центр, Лено эффектно тащит удар Эрлинга в касание. Марез прошёл правым полуфлангом, Альварес подхватил и также проиграл дуэль голкиперу. Аканджи жутко столкнулся головами с Андреасом. Еще одна вынужденная замена у Фулхэма. Команда Марку Силвы будто делает все, чтобы Холанд установил единоличный рекорд бомбардирского сезона АПЛ именно в матче с ней. Катастрофический пас назад, Лено едва успевает, чтобы опередить Холанда за пределами своих владений.

Ну, а защитники Ман Сити пытаются со своей стороны внести искусственную интригу в борьбу за золото. Диаш врезался в Эдерсона на границе штрафной, но бразильский кипер успел руками выцарапать мяч из-под ног Винисиуса. Декордова-Рид пытался нарисовать пенальти за то, что... сам же схватил Уокера, а затем картинно упал. Грилиш завелся на ровном месте с Тете, обоим по жёлтой. Тройная замена Фулхэма на 77 минуте. Среди прочих на поле появились экс-вингер Шахтера Манор Соломон и бывший игрок Манчестер Юнайтед Дэн Джеймс. Первые ходы Гвардиолы аж на 82-й. Бернарду Силва и Фил Фоден заменили Рияда Мареза с Хулио Альваресом.

Фулхэм пытался что-то создать впереди. Ман Сити легко засушивал игру практически без ударов соперника, хотя и сам испытывал определенные трудности с созданием голевых возможностей. Дальний выстрел Соломона легко заблокировали. За последние 15 минут основного времени только 2 неудачные попытки лондонцев. Судья компенсировал еще 8. Манчестерцы пытаются убивать время в своем стиле, однако моментами случаются хаотичные выносы куда попало, и это удивляет. На последних секундах Эдерсон и Уокер заработали по жёлтой, затягивая время. И даже Холанд не стремился забивать, а бил у соперников возле углового флажка. Фулхэм (45 баллов) остается на 10 строчке, развивая отрицательную серию, где поражений втрое больше, чем побед. Ман Сити набирает 76 очков, что на 1 пункт больше, чем у Арсенала.

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