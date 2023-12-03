Артета озвучил вердикт Зинченко после его результативной ошибки с Вулверхэмптоном
Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал игру украинского легионера Александра Зинченко в матче 14-го тура АПЛ против Вулверхэмптона (2:1).
"Вы должны любить его таким, какой он есть, как и любого игрока. У него есть сильные и слабые стороны, но первых у него намного больше.
Ассист Зинченко и шедевр Куньи – видео голов и обзор матча Арсенал – Вулверхэмптон – 2:1
Он ошибся, это может случиться с любым игроком. Нам нужно извлечь уроки из этого", – цитирует Артету официальный сайт "канониров".
Напомним, Зинченко записал в свой актив ассист на Эдегора, а в конце матча допустил ошибку, которая стоила лондонцам гола.
К слову, в текущем сезоне Александр провел за Арсенал 19 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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