Ливерпуль переманил главного физиотерапевта Манчестер Сити

Главный физиотерапевт Манчестер Сити Ли Ноубз сменит клубную прописку. Опытный специалист переходит в Ливерпуль.

Мерсисайдский клуб оформил "трансфер" физиотерапевта конкурента в борьбе за победу в АПЛ. Об этом сообщает Sky Sports.

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Ли Ноубз, который работал в Манчестер Сити в течение 11 лет, покидает Этихад, чтобы занять позицию главного физиотерпавта Ливерпуля. На Энфилде он заменит Мэтта Конопински. Последний перешел работать в Футбольную ассоциацию Англии после 10-летнего пребывания в штабе "красных".

Отметим, что Манчестер Сити и Ливерпуль являются основными претендентами на победу в английской Премьер-лиге: "горожане" после 12-ти туров возглавляют турнирную таблицу, набрав 32 очка, а мерсисайдцы идут вторыми (30 баллов).