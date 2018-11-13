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Ліверпуль переманив головного фізіотерапевта Манчестер Сіті

08:10 6 Читать на русском
Ліверпуль переманив головного фізіотерапевта Манчестер Сіті
Лі Ноубз / фото із соцмереж

Головний фізіотерапевт Манчестер Сіті Лі Ноубз змінить клубну прописку. Досвідчений фахівець переходить до Ліверпуля.

Мерсисайдський клуб оформив "трансфер" фізіотерапевта конкурента в боротьбі за перемогу в АПЛ. Про це повідомляє Sky Sports.

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Лі Ноубз, який працював у Манчестер Сіті впродовж 11 років покидає Етіхад, щоб зайняти позицію головного фізіотерпавта Ліверпуля. На Енфілді він замінить Метта Конопінскі. Останній перейшов працювати до Футбольної асоціації Англії після 10-річного перебування в штабі "червоних".

Відзначимо, що Манчестер Сіті та Ліверпуля є основними претендентами на перемогу в англійській Прем'єр-лізі: "містяни" після 12-ти турів очолюють турнірну таблицю, набравши 32 очки, а мерсисайдці йдуть другими (30 балів).

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