Аль-Иттихад подтвердил переход 29-летнего бразильца. Фабинью заключил соглашение с саудовским клубом на три сезона – до 2026 года.

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Ранее сообщалось, что Ливерпуль получит за трансфер опорного полузащитника 45 миллионов евро. Зарплата Фабинью составит около 25 млн. Бразилец будет выступать вместе с Каримом Бенземом и Н'голо Канте, также перешедшими летом в Аль-Иттихад.

Фабинью присоединился к Ливерпулю в 2018 году. В общей сложности за мерсисайдцев он сыграл в 219 матчах, в которых забил 11 голов и оформил 10 ассистов. Бразилец в составе Ливерпуля завоевал титул чемпиона Англии, выигрывал Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Напомним, что Фабинью – третий футболист мерсисайдцев, решивший продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Роберто Фирмино и Джордан Хендерсон также переехали на Ближний Восток.

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