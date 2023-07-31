Пока в европейском футболе идет межсезонье звезды, которые присоединились к саудовским клубам, уже принимают участие в международном турнире. Результаты и обзор матчей – в этой новости на "Футбол24".

Кубок арабских чемпионов

Группа A

Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) – Сфаксьен (Тунис) – 1:0

Гол: Бензема, 63

Удаление: Али, 41, Конте, 85

Группа B

Аль-Хиляль (Саудовская Аравия) – Аль-Садд (Катар) – 2:3

Голы: Майкл, 10, Аль-Досари, 68 (пен) – Бунеджа, 40, Салман, 51, Плата, 90+3

Аль-Иттихад принимал во втором раунде Кубка арабских чемпионов Сфаксьен. Несмотря на то, что команда Карима Бензема половину встречи провела в большинстве, одержать легкую победу ей не удалось. Тунисский клуб не сдавался до 63 минуты. Французский нападающий получил передачу от партнера в штрафной спиной к воротам, развернулся и пробил. От стойки мяч залетел в сетку. До финального свистка счет не изменился. Бензема в двух официальных матчах за Аль-Иттихад оформил 2+1 по системе гол+пас.

Встреча Аль-Хиляля, за который выступают Невеш, Кулибали и Сергей Милинкович-Савич, оказалась драматичной. Все три звездных футболиста появились в основном составе. Но это не помогло их команде одержать победу. Невеш уже на 10-й минуте отметился результативной передачей на бразильца Майкла. Он не промахнулся и вывел свою команду вперед. Под занавес первого тайма Аль-Саддаду удалось сравнять счет. Еще три гола болельщики увидели во втором тайме. Уже в компенсированное время Аль-Хиляль пропустил в третий раз после ошибки голкипера.

Аль-Иттихад набрал после двух туров шесть баллов и лидирует в группе А. Аль-Хиляль занимает последнее место в группе В только с одним очком.