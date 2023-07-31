Аль-Іттіхад підтвердив перехід 29-річного бразильця. Фабінью уклав угоду з саудівським клубом на три сезони – до 2026 року.

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Раніше повідомлялось, що Ліверпуль отримає за трансфер опорного півзахисника 45 мільйонів євро. Зарплатня Фабінью складе близько 25 млн. Бразилець буде виступати разом з Карімом Бензема та Н'голо Канте, які також перейшли влітку в Аль-Іттіхад.

Фабінью приєднався до Ліверпуля у 2018 році. Загалом за мерсисайдців він зіграв у 219 матчах, в яких забив 11 голів та оформив 10 асистів. Бразилець у складі Ліверпуля здобував титул чемпіона Англії, вигравав Кубок Англії та Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, що Фабінью – третій футболіст мерсисайдців, який вирішив продовжити кар'єру в Саудівській Аравії. Роберто Фірміно та Джордан Хендерсон також переїхали на Близький Схід.

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