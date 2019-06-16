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Ливерпуль отклонил космические предложения по Салаху от Реала и Ювентуса

11:48 246 Читати українською
Ливерпуль отклонил космические предложения по Салаху от Реала и Ювентуса
Юрген Клопп крепко держит Мохамеда Салаха / Reuters

Мерсисайдцы готовы удерживать своего лидера всеми возможными способами.

Ливерпулю приходится отказывать европейским грандам в переговорах по египтянину, информирует Mirror.

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Реал и Ювентус предлагали за форварда по 150 миллионов фунтов, но даже такая сумма не заставила победителей Лиги чемпионов задуматься над продажей Салаха. Руководство "красных" ответило категорическим отказом на запросы потенциальных покупателей.

Напомним, Мохамед Салах стал одним из трех лучших бомбардиров АПЛ, забив 22 гола в завершившемся сезоне.

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