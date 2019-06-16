Ливерпуль отклонил космические предложения по Салаху от Реала и Ювентуса

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Реал и Ювентус предлагали за форварда по 150 миллионов фунтов, но даже такая сумма не заставила победителей Лиги чемпионов задуматься над продажей Салаха. Руководство "красных" ответило категорическим отказом на запросы потенциальных покупателей.

Напомним, Мохамед Салах стал одним из трех лучших бомбардиров АПЛ, забив 22 гола в завершившемся сезоне.

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