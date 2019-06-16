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Ліверпуль відхилив космічні пропозиції щодо Салаха від Реала та Ювентуса

11:48 633 Читать на русском
Ліверпуль відхилив космічні пропозиції щодо Салаха від Реала та Ювентуса
Юрген Клопп міцно тримає Мохамеда Салаха / Reuters

Мерсисайдці готові утримувати свого лідера всіма можливими способами.

Ліверпулю доводиться відмовляти європейським грандам у переговорах щодо єгиптянина, інформує Mirror.

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Реал і Ювентус пропонували за форварда по 150 мільйонів фунтів, але навіть така сума не змусила переможців Ліги чемпіонів замислитися над продажем Салаха. Керівництво "червоних" відповіло категоричною відмовою на запити потенційних покупців.

Нагадаємо, Мохамед Салах став одним з трьох кращих бомбардирів АПЛ, забивши 22 голи у сезоні, що завершився.

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Теги
Трансфери Реал Мадрид Реал Мадрид Мохамед Салах Мохамед Салах Ліверпуль Ліверпуль Ювентус Ювентус Англія
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