Ліверпуль відхилив космічні пропозиції щодо Салаха від Реала та Ювентуса

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Реал і Ювентус пропонували за форварда по 150 мільйонів фунтів, але навіть така сума не змусила переможців Ліги чемпіонів замислитися над продажем Салаха. Керівництво "червоних" відповіло категоричною відмовою на запити потенційних покупців.

Нагадаємо, Мохамед Салах став одним з трьох кращих бомбардирів АПЛ, забивши 22 голи у сезоні, що завершився.

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