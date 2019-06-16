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Погба готов устроить бойкот, если Манчестер Юнайтед не отпустит его в Реал

11:22 108 Читати українською
Погба готов устроить бойкот, если Манчестер Юнайтед не отпустит его в Реал
Поль Погба / Reuters

Звездный полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба не хочет оставаться в команде.

Чемпион мира настроен сменить клубную прописку уже этим летом, инофрмуе ABC.es.

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Француз хочет подать запрос на трансфер в ближайшее время. Если руководство "красных дьяволов" не будет рассматривать его просьбу, то Погба готов устроить открытый бойкот. Игрок знает об интересе Реала и планирует как можно скорее начать переговоры с испанским грандом.

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Напомним, ранее появилась информация о заинтересованности туринского Ювентуса в трансфере Погба. Француз защищал цвета чемпиона Италии в 2012-2016 годах.

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