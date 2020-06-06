Ливерпуль сделает попытку сорвать трансфер Вернера в Челси – "красные" придумали план

Ливерпуль все еще надеется купить нападающего РБ Лейпциг и сборной Германии Тимо Вернера.

Несколько дней назад стало известно, что форвард дал согласие на переход в Челси, но Ливерпуль попытается убедить Вернера отказаться от переезда в Лондон, сообщает Goal.com со ссылкой на The Express.

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Сообщается, что Ливерпуль не хочет позволить Челси приобрести форварда, поэтому мерсисайдский клуб намерен предложить Вернеру более выгодные условия, чем "синие". По неофициальной информации, лондонцы будут платить игроку 10 миллионов евро в год плюс бонусы.

К слову, в текущем сезоне Бундеслиги нападающий провел 29 поединков, в которых забил 25 голов и отдал 7 результативных передач. Соглашение немца с РБ Лейпциг заканчивается 30 июня 2023 года. Потенциальным покупателям придется активировать клаусулу, которая составляет почти 60 млн евро.

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