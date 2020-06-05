"Вернеру подарили контейнер с деньгами": стало известно, почему Ливерпуль не смог подписать звезду Бундеслиги

Журналист Viasport Ян-Оге Фьортофт объяснил причину срыва трансфера Тимо Вернера в Ливерпуль.

"Как только стало известно, что Ливерпуль вышел из соглашения по Вернеру по финансовым причинам.

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Затем представители Вернера обратились к Челси, который, конечно же, подарил Тимо контейнер с деньгами и пообещал позицию в команде. Клубы все еще должны согласовать плату", – поделился Фьортофт в своем твиттере.

Напомним, Челси стал главным претендентом на трансфер Вернера – лондонцы заплатить около 60 млн евро до 15 июня из-за оригинального пункта в контракте немца с РБ Лейпциг.

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