Ліверпуль здійснить спробу зірвати трансфер Вернера в Челсі – "червоні" придумали план

Ліверпуль все ще сподівається купити нападника РБ Лейпциг та збірної Німеччини Тімо Вернера.

Кілька днів тому стало відомо, що форвард дав згоду на перехід у Челсі, але Ліверпуль спробує переконати Вернера відмовитись від переїзду в Лондон, повідомляє Goal.com з посиланням на The Express.

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Повідомляється, що Ліверпуль не хоче дозволити Челсі придбати форварда, саме тому мерсисайдський клуб має намір запропонувати Вернеру більш вигідні умови, ніж "сині". За неофіційною інформацією, лондонці будуть платити гравцеві 10 мільйонів євро на рік плюс бонуси.

До слова, у поточному сезоні Бундесліги нападник провів 29 поєдинків, в яких забив 25 голів і віддав 7 результативних передач. Угода німця з РБ Лейпциг закінчується 30 червня 2023 року. Потенційним покупцям доведеться активувати клаусулу, яка становить майже 60 млн євро.

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