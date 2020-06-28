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Ливерпуль осудил своих фанатов за празднование чемпионства на улицах города

07:30 - Читати українською
Ливерпуль осудил своих фанатов за празднование чемпионства на улицах города
Фаны Ливерпуля / Фото AFP

Пресс-служба Ливерпуля отреагировала на действия болельщиков, которые, празднуя триумф мерсисайдцев в АПЛ, вышли на улицы и нарушали правила карантина.

"В пятницу несколько тысяч человек проигнорировали рекомендации относительно социальной дистанции и подвергали опасности общественность.

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Наш город все еще находится в состоянии кризиса здравоохранения, и подобное поведение абсолютно недопустимо.

Все еще существует опасность второй волны коронавируса, и мы должны работать совместно, чтобы не обесценить все то, что было достигнуто в период карантина.

Когда будет безопасно, мы проведем чемпионский парад, где каждый сможет собраться и отпраздновать победу. К этому времени приоритетной задачей остается безопасность города", – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Напомним, Ливерпуль сумел достороково оформить чемпионство АПЛ, фанаты мерсисайдцев ждали этот титул в течение 30-ти лет.

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Теги
Англия Ливерпуль Ливерпуль футбольные фанаты АПЛ
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