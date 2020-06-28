Ліверпуль засудив своїх фанатів за святкування чемпіонства на вулицях міста

Прес-служба Ліверпуля відреагувала на дії вболівальників, які, святкуючи тріумф мерсисайдців в АПЛ, вийшли на вулиці та порушували правила карантину.

"У п'ятницю кілька тисяч людей проігнорували рекомендації щодо соціального дистанціювання і наражали на небезпеку громадськість.

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Наше місто все ще перебуває в стані кризи охорони здоров'я, і ​​подібна поведінка абсолютно неприпустима.

Все ще існує небезпека другої хвилі коронавіруса, і ми повинні працювати спільно, щоб не знецінити все те, що було досягнуто в період карантину.

Коли буде безпечно, ми проведемо чемпіонський парад, де кожен зможе зібратися і відсвяткувати перемогу. До цього часу пріоритетним завданням залишається безпека міста", – йдеться в заяві на офіційному сайті клубу.

Нагадаємо, Ліверпуль зумів достороково оформити чемпіонство АПЛ, фанати мерсисайдців чекали на цей титул протягом 30-ти років.

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