Наставник мерсисайдцев Юрген Клопп объявил, что после завершения сезона 2023/24 покинет команду. Руководство Ливерпуля уже определилось с главным кандидатом на замену немцу.

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Как информирует журналист Флориан Плеттенберг, у Рубена Аморима есть устное принципиальное соглашение с мерсисайдцами. Наставник Спортинга желает присоединиться к Ливерпулю в следующем сезоне. Его соглашение с английским клубом может быть рассчитано до 2027 года. Отмечается, что со Спортингом уже еще идут переговоры и они далеки от завершающей стадии.

Ранее сообщалось, что в контракте 39-летнего специалиста предусмотрена клаусула, которая составляет 15 миллионов евро.

Напомним, Рубен Аморим возглавил Спортинг в марте 2020 года. Его действующее соглашение истекает в 2026 году. Лиссабонский клуб под руководством специалиста добыл титул чемпиона Португалии в сезоне 2020/21, а также дважды выигрывал Кубок португальской лиги.

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