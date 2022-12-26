Мерсисайдцы, похоже, довольны составом и состоянием дел в клубе, поэтому пока не планируют ничего менять.

Во время грядущего трансферного окна Ливерпуль будет неактивным. Юрген Клопп не планирует искать никакое усиление, информирует ESPN .

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Впрочем, ситуация поменяется уже летом. По итогам сезона 2021/22 клуб решит, с кем проститься и кого нового подписать.

Ливерпуль расположился вторым в турнирной таблице АПЛ, отставание от лидера Ман Сити составляет 3 очка. В 1/8 финала Лиги чемпионов мерсисайдцы будут играть с Интером.