Мерсисайдці, схоже, задоволені складом і станом справ у клубі, а тому поки не планують нічого змінювати.

Під час прийдешнього трансферного вікна Ліверпуль буде неактивним. Юрген Клопп не планує шукати жодного підсилення, інформує ESPN.

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Втім, ситуація зміниться вже влітку. За підсумками сезону 2021/22 клуб вирішить, з ким попрощатись і кого нового підписати.

Наразі Ліверпуль розташувався другим у турнірній таблиці АПЛ, відставання від лідера Ман Сіті складає 3 очки. В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мерсисайдці гратимуть з Інтером.

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