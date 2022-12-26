Ліверпуль визначився щодо зимової й літньої трансферних політик
10:05 - Читать на русском
Мерсисайдці, схоже, задоволені складом і станом справ у клубі, а тому поки не планують нічого змінювати.
Під час прийдешнього трансферного вікна Ліверпуль буде неактивним. Юрген Клопп не планує шукати жодного підсилення, інформує ESPN.
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Втім, ситуація зміниться вже влітку. За підсумками сезону 2021/22 клуб вирішить, з ким попрощатись і кого нового підписати.
Наразі Ліверпуль розташувався другим у турнірній таблиці АПЛ, відставання від лідера Ман Сіті складає 3 очки. В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мерсисайдці гратимуть з Інтером.
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