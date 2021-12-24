Ливерпуль может сделать египтянина самым высокооплачиваемым игроком в истории английского футбола, сообщает ESPN .

Ливерпуль следил за Николаем

Все ради продления контракта, рассчитанного до лета 2023 года. Речь идет о сумме более 500 тысяч фунтов в неделю, которую никто в Премьер-лиге до этого еще не получал.

Заметим, что Салах уже долгое время является лидером коллектива. В этом сезоне он провел за мерсисайдцев 24 матча, в которых забил 22 мяча и отдал 9 ассистов. За Ливерпуль Мохамед выступает с 2017-го.

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