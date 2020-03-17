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Ливерпуль определился относительно будущего Вейналдума

06:30 9 Читати українською
Ливерпуль определился относительно будущего Вейналдума
Лионель Месси и Джорджиньо Вейналдум / Фото Reuters

Похоже, полузащитник Ливерпуля Джорджиньо Вейналдум продолжит защищать цвета мерсисайдцев.

Представители Ливерпуля ведут переговоры с агентами Вейналдума о продолжении сотрудничества, сообщает авторитетный журналист Николо Скира в twitter.

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Новое соглашение с нидерландцем рассчитано до лета 2023 с возможностью продления еще на сезон. В нынешнем розыгрыше АПЛ Вейналдум провел 28 матчей, в которых отметился тремя голами.

Напомним, Джорджинио также защищает цвета сборной Нидерландов, которая является соперником сборной Украины на Евро-2020.

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Ливерпуль Ливерпуль Англия Джорджиньо Вейналдум Джорджиньо Вейналдум
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