Ливерпуль лидирует в списке команд с самыми дорогими игроками – топ-10 коллективов по версии CIES

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) подсчитал стоимость клубов из топ-5 европейских чемпионатов.

CIES на своем сайте представил обновленный список клубов с самыми дорогими составами. В исследовании приняли участие команды из пяти ведущих европейских чемпионатов: английской Премьер-лиги, испанской Примеры, немецкой Бундеслиги, итальянской Серии А и французской Лиги 1. При этом у каждого клуба учитывались 20 футболистов с наивысшей трансферной стоимостью.

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Обладателем самого дорогого состава оказался английский Ливерпуль, общая стоимость футболистов которого составила более 1,4 млрд евро. В тройку лидеров также вошли Манчестер Сити (более 1,3 млрд евро) и каталонская Барселона (более 1,1 млрд евро). При этом показатели сразу шести клубов превышают 1 млрд евро.

Топ-10 клубов с самыми дорогими составами:

1. Ливерпуль (Англия) – 1,405 млрд євро

2. Манчестер Сити (Англия) – 1,361 млрд

3. Барселона (Испания) – 1,17 млрд

4. Реал (Испания) – 1,1 млрд

5. Челси (Англия) – 1,008 млрд

6. Манчестер Юнайтед (Англия) – 1,007 млрд

7. Пари Сен-Жермен (Франция) – 979 млн

8. Атлетико (Испания) – 836 млн

9. Тоттенхем (Англия) – 787 млн

10. Ювентус (Италия) – 783 млн

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