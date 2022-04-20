"Мы не были готовы к голу на пятой минуте. Это изменило игру. В первом тайме мы играли недостаточно хорошо, уступали сопернику во всех важных аспектах. Первые 25 минут второго тайма были лучше, время от времени мы оказывали давление. Было два или три момента, но третий пропущенный мяч убил игру.

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 4:0 – видео голов и обзор матча

Такое поражение смущает, разочаровывает. Возможно, это даже унизительно. Мы должны признать, что Ливерпуль опережает нас на шесть лет. Когда в команду пришел Юрген Клопп, они изменились и стали лучше. Речь идет не только о команде, но и о клубе и городе. Это то, что мы должны сделать в ближайшее время", – сказал Рангник в эфире BBC.

К слову, вчерашний матч на Энфилде стал третьим подряд, в котором Манчестер Юнайтед пропустил от Ливерпуля минимум четыре гола. В двух последних очных встречах манкунианцы даже не смогли забить в ответ.

Ливерпуль снова разбил Манчестер Юнайтед и стал лидером АПЛ – фанаты поддержали Роналду, бенефис Салаха, Диаса и Мане