Подопечные Клоппа без усилий отгрузили сопернику два гола до перерыва. Салах сначала ассистировал Диасу, а затем сам воспользовался элегантным забросом Мане.

Ливерпуль снова разбил Манчестер Юнайтед и стал лидером АПЛ – фанаты поддержали Роналду, бенефис Салаха, Диаса и Мане

После перерыва Ливерпуль дал сопернику минут 15 относительной свободы, но вялые атаки МЮ не принесли никакого результата. А вот "красные" свои моменты реализовывали. Мане одним касанием замкнул передачу Диаса, который прекрасно подменил Жоту. Сам португалец вышел на замену и помог Салаху оформить дубль – 4:0.