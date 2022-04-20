Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 4:0 – видео голов и обзор матча
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Ливерпуль унизил Манчестер Юнайтед в матче 30 тура АПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи.
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Подопечные Клоппа без усилий отгрузили сопернику два гола до перерыва. Салах сначала ассистировал Диасу, а затем сам воспользовался элегантным забросом Мане.
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После перерыва Ливерпуль дал сопернику минут 15 относительной свободы, но вялые атаки МЮ не принесли никакого результата. А вот "красные" свои моменты реализовывали. Мане одним касанием замкнул передачу Диаса, который прекрасно подменил Жоту. Сам португалец вышел на замену и помог Салаху оформить дубль – 4:0.
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