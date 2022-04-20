"Ми не були готові до гола на п'ятій хвилині. Це змінило гру. У першому таймі ми грали недостатньо добре, поступалися супернику у всіх важливих аспектах. Перші 25 хвилин другого тайму були кращими, час від часу ми чинили тиск. Було два чи три моменти, але третій пропущений м'яч убив гру.

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Така поразка бентежить, розчаровує. Можливо, це навіть принизливо. Ми маємо визнати, що Ліверпуль випереджає нас на шість років. Коли в команду прийшов Юрген Клопп, вони змінилися і стали кращими. Йдеться не лише про команду, а й про клуб, і місто. Це те, що ми маємо зробити найближчим часом", – сказав Рангнік в ефірі ВВС.

До слова, вчорашній матч на Енфілді став третім поспіль, в якому Манчестер Юнайтед пропустив від Ліверпуля щонайменше чотири голи. У двох останніх очних зустрічах манкуніанці навіть не спромоглися забити у відповідь.

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