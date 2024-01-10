Ліверпуль проводить січень з коротким складом. Трент додав себе до переліку травмованих, а Салах і Ендо поїхали в збірні. Юрген Клопп зібрав бойовий стартовий склад (хоча й там з'явився резервіст Бредлі), а от в запасі було мінімум підсилення.

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На Анфілд приїхав Фулхем, який в цьому сезоні чергує сенсаційні успіхи та абсолютні провали. Сьогодні були ближче до першого. Гості відкрили рахунок після помилки ван Дейка. Перейра підхопив м'яч і знайшов Вілліана, а бразилець спокійно переграв голкіпера.

Ліверпуль багато атакував, але досить примітивно. Фулхем не пускав суперників у свій штрафний і блокував удари. Мерсисайдці почали створювати моменти лише на початку другого тайму. Однак удари все одно не летіли в ціль, а Фулхем непогано відповідав.

У підсумку Ліверпуль знову взяв своє. У грудні "червоні" оформили камбек проти Фулхема в чемпіонаті на 87 і 88 хвилинах. Сьогодні все вдалося зробити раніше. Допомогла випадковість – Джонс завдяки рикошету зрівняв рахунок.

А через кілька хвилин Гакпо забив з передачі Нуньєса. Обидва гравці вийшли з лави запасних – спрацювали заміни Клоппа. Дарвін, щоправда, у своєму стилі змарнував три гольові моменти та залишив інтригу на матч-відповідь, який відбудеться 24 січня.