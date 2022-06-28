Вингер Такуми Минамино сменил уже пятый клуб в своей профессиональной карьере.

Игрок сборной Японии перебрался из Ливерпуля в Монако, передает пресс- служба монегасков . Минамино подписал контракт на четыре года. По неофициальной информации, англичане заработали на нем 15 млн евро.

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Такуми признался, что счастлив: "Для меня большая радость присоединиться к Монако. Рад быть частью проекта клуба, который дважды подряд финишировал в топе и является одним из самых узнаваемых в увлекательном чемпионате".

Напомним, японский вингер перебрался в Ливерпуль зимой 2020-го из Зальцбурга за 8,5 миллиона, но игроком основы стать не сумел. В прошлом сезоне Минамино провел 22 поединка в красной футболке, отличившись 10 голами и одним ассистом.

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