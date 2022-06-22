Бавария окончательно закрыла один из самых громких трансферов этого лета.

Чемпионы Германии на своем официальном сайте подтвердили переход Садио Мане из Ливерпуля. Контракт 30-летнего сенегальца рассчитан на 3 сезона.

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Бавария не раскрывает сумму трансфера. Ранее сообщалось, что Ливерпуль гарантированно получит за Мане 32 млн евро, а еще 6 млн бонусами будут выплачены за его выступления в составе мюнхенцев. Вингер стал третьим летним новичком клуба после Мазрауи и Гравенберха.

Напомним, Ливерпуль в 2016 году приобрел Мане из Саутгемптона за 41 млн евро. В сезоне 2021/22 форвард сыграл 51 матч, забил 23 гола. С "красными" сенегалец трижды играл в финалах ЛЧ, один из которых выиграл, а также стал чемпионом Англии.

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