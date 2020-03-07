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Ливерпуль обновил собственный рекорд чемпионатов Англии по домашним победам

17:18 23 Читати українською
Ливерпуль обновил собственный рекорд чемпионатов Англии по домашним победам
Ван Дейк и Фабинью / твиттер Ливерпуля

Ливерпуль под руководством Юргена Клоппа продолжает устанавливать новые рекорды английского первенства.

25’ Мохамед Салах
33’ Садио Мане
 
Каллум Уилсон 9’
9’ Каллум Уилсон
25’ Мохамед Салах
33’ Садио Мане

В матче 29-го тура АПЛ "красные" одолели Борнмут (2:1) и обновили рекорд по домашним победам. Об этом сообщает Sky Sports Statto.

Салах превзошел достижение Торреса и еще 2 легенд Ливерпуля и повторил невероятный рекорд Оуэна

Эта победа стала 22-й подряд завоеванной на Энфилде. Теперь это лучший показатель в истории топ-дивизиона Англии. Мерсисайдцы побили собственный рекорд, установленный в 1972 году (21 победа с января по декабрь). Третью позицию делят Манчестер Сити, Ньюкасл и Престон (по 20 побед).

Теперь Ливерпуль набрал 82 очка в сезоне 2019/20 в рамках Премьер-лиги. Для завоевания чемпионского титула "красным" достаточно одержать 3 победы в 9-ти оставшихся матчах.

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Ливерпуль - Борнмут Ливерпуль Ливерпуль Англия Рекорды
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