Ливерпуль обновил собственный рекорд чемпионатов Англии по домашним победам

Ливерпуль под руководством Юргена Клоппа продолжает устанавливать новые рекорды английского первенства.

В матче 29-го тура АПЛ "красные" одолели Борнмут (2:1) и обновили рекорд по домашним победам. Об этом сообщает Sky Sports Statto.

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Эта победа стала 22-й подряд завоеванной на Энфилде. Теперь это лучший показатель в истории топ-дивизиона Англии. Мерсисайдцы побили собственный рекорд, установленный в 1972 году (21 победа с января по декабрь). Третью позицию делят Манчестер Сити, Ньюкасл и Престон (по 20 побед).

Теперь Ливерпуль набрал 82 очка в сезоне 2019/20 в рамках Премьер-лиги. Для завоевания чемпионского титула "красным" достаточно одержать 3 победы в 9-ти оставшихся матчах.