Ліверпуль оновив власний рекорд чемпіонатів Англії за домашніми перемогами

Ліверпуль під керівництвом Юргена Клоппа продовжує встановлювати нові рекорди англійської першості.

У матчі 29-го туру АПЛ "червоні" здолали Борнмут (2:1) і оновили рекорд за домашніми перемогами. Про це повідомляє Sky Sports Statto.

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Ця перемога стала 22-ю поспіль здобутою на Енфілді. Тепер це найкращий показник в історії топ-дивізіону Англії. Мерсисайдці побили власний рекорд, встановлений у 1972 році (21 перемога з січня по грудень). Третю позицію ділять Манчестер Сіті, Ньюкасл і Престон (по 20 перемог).

Наразі Ліверпуль набрав 82 очки в сезоні 2019/20 в рамках Прем'єр-ліги. Для здобуття чемпіонського титулу "червоним" достатньо здобути 3 перемоги в 9-ти матчах, що залишились.