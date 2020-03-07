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Ліверпуль оновив власний рекорд чемпіонатів Англії за домашніми перемогами

17:18 214 Читать на русском
Ліверпуль оновив власний рекорд чемпіонатів Англії за домашніми перемогами
Ван Дейк і Фабінью / твіттер Ліверпуля

Ліверпуль під керівництвом Юргена Клоппа продовжує встановлювати нові рекорди англійської першості.

25’ Мохамед Салах
33’ Садьйо Мане
 
Каллум Вілсон 9’
9’ Каллум Вілсон
25’ Мохамед Салах
33’ Садьйо Мане

У матчі 29-го туру АПЛ "червоні" здолали Борнмут (2:1) і оновили рекорд за домашніми перемогами. Про це повідомляє Sky Sports Statto.

Салах перевершив досягнення Торреса та ще 2 легенд Ліверпуля і повторив неймовірний рекорд Оуена

Ця перемога стала 22-ю поспіль здобутою на Енфілді. Тепер це найкращий показник в історії топ-дивізіону Англії. Мерсисайдці побили власний рекорд, встановлений у 1972 році (21 перемога з січня по грудень). Третю позицію ділять Манчестер Сіті, Ньюкасл і Престон (по 20 перемог).

Наразі Ліверпуль набрав 82 очки в сезоні 2019/20 в рамках Прем'єр-ліги. Для здобуття чемпіонського титулу "червоним" достатньо здобути 3 перемоги в 9-ти матчах, що залишились.

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Теги
Англія Ліверпуль Ліверпуль Рекорди Ліверпуль - Борнмут
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