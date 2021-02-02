Ливерпуль объявил о трансфере Кабака
00:14 - Читати українською
Защитник Шальке Озан Кабак попробует свои силы в Ливерпуле.
Ливерпуль и Шальке официально договорились о трансфере Озане Кабака, сообщает сайт мерсисайдцев.
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Турецкий защитник будет выступать в команде Клоппа на правах аренды, соглашение о сотрудничестве между игроком и клубом рассчитано до конца сезона 2020/21. В своей карьере Озан успел проиграть за Галатасарай, Штутгарт и Шальке. Также 20-летний футболист выступает за сборную Турции.
В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Кабак провел 14 матчей.
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