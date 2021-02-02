Ливерпуль и Шальке официально договорились о трансфере Озане Кабака, сообщает сайт мерсисайдцев.

Трансферное окно, зима-2021: дедлайн – LIVE

Турецкий защитник будет выступать в команде Клоппа на правах аренды, соглашение о сотрудничестве между игроком и клубом рассчитано до конца сезона 2020/21. В своей карьере Озан успел проиграть за Галатасарай, Штутгарт и Шальке. Также 20-летний футболист выступает за сборную Турции.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Кабак провел 14 матчей.

Ліверпуль на межі катастрофи: чому найгірша команда Клоппа вилетіла з Кубка Англії, козир МЮ і заявка на трон