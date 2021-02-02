Ліверпуль та Шальке офіційно домовились про трансфер Озана Кабака, повідомляє сайт мерсисайдців.

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Турецький захисник виступатиме у команді Клоппа на правах оренди, угода про співпрацю між гравцем та клубом розрахована до завершення сезону 2020/21. У своїй кар'єрі Озан встиг програти за Галатасарай, Штутгарт та Шальке. Також 20-річний футболіст виступає за збірну Туреччини.

У нинішньому розіграші Бундесліги Кабак провів 14 матчів.

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