Шведский специалист Свен-Йоран Эриксон осуществит свою мечту о работе в Ливерпуле.

Бывший наставник сборной Англии борется с раком. Прогнозы врачей очень неутешительны – Эриксену прогнозируют приблизительно год жизни. Специалист болеет за Ливерпуль, поэтому клуб нашел способ почтить легенду.

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Мерсисайдский клуб на своем официальном сайте сообщил, что Свен-Йоран Эриксон станет частью тренерского штаба, который будет руководить Ливерпулем в благотворительном матче против Аякса. Это будет встреча бывших звездных игроков обеих команд. Игра состоится 23 марта на Энфилде. Вместе с Эриксеном тренерами будут Иан Раш, Джон Барнс и Джон Олдридж.

Все доходы с этого матча будут направлены на деятельность благотворительной организации LFC Foundation. Ливерпуль таким образом уже собирал деньги – поединки против легенд Манчестер Юнайтед и Селтика суммарно принесли почти 1,5 млрд фунтов.