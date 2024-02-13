Шведський фахівець Свен-Йоран Еріксон здійснить свою мрію про роботу в Ліверпулі.

Колишній наставник збірної Англії бореться з раком. Прогнози лікарів дуже невтішні – Еріксену прогнозують приблизно рік життя. Фахівець уболіває за Ліверпуль, тож клуб знайшов спосіб вшанувати легенду.

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Мерсисайдський клуб на своєму офіційному сайті повідомив, що Свен-Йоран Еріксон стане частиною тренерського штабу, який керуватиме Ліверпулем в благодійному матчі проти Аякса. Це буде зустріч колишніх зіркових гравців обох команд. Гра відбудеться 23 березня на Енфілді. Разом із Еріксеном тренерами будуть Іан Раш, Джон Барнс та Джон Олдрідж.

Усі прибутки з цього матчу будуть спрямовані на діяльність благодійної організації LFC Foundation. Ліверпуль таким чином уже збирав гроші – поєдинки проти легенд Манчестер Юнайтед і Селтіка сумарно принесли майже 1,5 млрд фунтів.

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