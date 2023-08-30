Ідея мерсисайдців полягала в тому, щоб втримати в команді форварда збірної Єгипту. Втім, Ліверпулю змагатися з Саудівською Аравією, яка зробила неймовірну пропозицію Салаху, дуже важко.

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Як інформує журналіст Ян Оге Фйортофт, єгиптянин ймовірно покине Ліверпуль вже на цьому тижні. Попри те, що Юрген Клопп не хотів відпускати Салаха наприкінці трансферного вінка, переконати Мохамеда змінити плани не вдалося.

До слова, Аль-Іттіхад запропонував Ліверпулю 100 мільйонів євро, а також ще 50 млн у вигляді бонусів за єгиптянина. Сам Салаха може отримати умови в Саудівській Аравії на рівні таких зірок, як Кріштіану Роналду та Неймара.

Нагадаємо, що чинна угода нападника Ліверпуля розрахована до 2025 року. За мерсисайдців Салах виступає вже сьомий сезон. Під керівництвом Юргена Клоппа Мохамед вигравав Лігу чемпіонів та здобував титул чемпіона Англії.

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